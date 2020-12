Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,25 EUR -0,23% (10.12.2020, 11:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,32 EUR 0,00% (10.12.2020, 11:20)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (10.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In der Corona-Krise boome der Paketversand: Viel mehr Menschen als früher würden Waren im Internet bestellen, anstatt in Geschäfte zu gehen. Nach Angaben des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik sei das Paketvolumen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9% gestiegen. Im Weihnachtsgeschäft - also im November und Dezember - rechne der Verband sogar mit einem Plus von 20%. Marktführer DHL habe unlängst in einer Woche 56 Mio. Paketsendungen befördert und damit so viele wie noch nie. Der bisherige Wochen-Höchstwert aus der Weihnachtszeit 2019 habe nur bei 47 Mio. Paketen gelegen.Die Sendungsmassen würden Probleme mit sich bringen. Laut einem Bericht von "Business Insider" habe die Deutsche Post DHL Pakete dieses Jahr nicht so rechtzeitig zustellen können wie geplant - das Unternehmen liege 10% unter seinem Zielwert. Dabei berufe sich das Wirtschaftsmagazin auf eine interne Post-Analyse. DHL habe hierzu mitgeteilt, es sei in der Hochsaison nicht ungewöhnlich, dass es tageweise an einzelnen Standorten Rückstände geben könne: "Daher haben wir unsere Geschäfts- wie auch unsere Privatkunden rechtzeitig darauf hingewiesen, dass es in dieser besonderen Situation vor Weihnachten zu Verzögerungen kommen kann." Ein frühzeitiger Versand sei ratsam.Die Deutsche Post-Aktie habe seit ihrem Korrekturtief im März eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Nun habe das Papier aber eine Verschnaufpause eingelegt. "Der Aktionär" bleibe optimistisch gestimmt für die Deutsche Post-Aktie. Auch für Käufe sei es noch nicht zu spät. Ein Stopp bei 33 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: