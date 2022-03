ISIN Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (10.03.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.In ihrer letzten Analyse der Deutschen Post-Aktie hätten sie das im Chart eingezeichnete Doppeltop thematisiert. Inzwischen habe der Titel das aus der Topbildung resultierende Kursziel von 42 EUR mehr als ausgeschöpft. Auf Basis der wichtigen Haltezone bei 40/38 EUR würden jetzt eine ganze Reihe von Faktoren für einen (kurzfristigen) Stimmungsumschwung sprechen. Zunächst bilde die 50%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung von März 2020 bis August 2021 (40,24 EUR) zusammen mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 39,46 EUR) sowie verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten auf diesem Niveau einen wichtigen Rückzugsbereich. Auf die letzte Abwärtskurslücke (41,02 EUR zu 40,59 EUR) sei gestern ein spiegelbildliches Aufwärtsgap (40,80 EUR zu 41,36 EUR) gefolgt. Unter dem Strich entstehe dadurch ein gleichermaßen seltenes wie zuverlässiges Trendwendemuster in Form einer sog. "Inselumkehr". Auf der Indikatorenseite steche der MACD hervor. Der Trendfolger notiere inzwischen auf dem historischen Rekordtief von der Hochphase der "Corona-Krise" im Frühjahr 2020. Eine Erholung in Richtung der 38-Tage-Linie (akt. bei 49,53 EUR) nehme also mehr und mehr Form an. Die beiden o. g. Gaps könnten Anleger dagegen als Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:44,845 EUR +0,17% (10.03.2022, 08:55)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:44,72 EUR +12,45% (09.03.2022, 17:44)