Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nur ganz wenige DAX-Titel hätten seit dem Corona-Crash eine ähnlich starke Entwicklung vorweisen wie die Deutsche Post. Das Papier des Bonner Logistikriesen habe in dieser Woche bei 35,08 Euro ein neues "Corona-Hoch" markiert und notiere mittlerweile nur noch knapp unter den bisherigen Jahreshöchstständen. Und nach Ansicht vieler Experten sei damit das Ende der Fahnenstange noch immer nicht erreicht. So habe heute etwa die Deutsche Bank eine weitere positive Studie zur Deutsche Post-Aktie veröffentlicht. Darin würden die Experten den DAX-Titel erneut mit "buy" eingestuft. Das Kursziel sei von 36 auf 40 Euro erhöht worden.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Deutsche Post-Aktie optimistisch gestimmt und rate nach wie vor zum Kauf. Anleger sollten ihre Gewinne sichern, indem der Stoppkurs auf 28 Euro nachgezogen werde, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)