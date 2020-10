Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (08.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen habe der DAX-Titel immer wieder Rückenwind in Form positiver Analystenkommentare erhalten, bei denen die Gewinnschätzungen und oft auch die Kursziele zum Teil deutlich erhöht worden seien - wie etwa von Goldman Sachs.Nachdem der Bonner Konzern nun gestern seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich nach oben geschraubt habe, würden nun eine ganze Reihe an bullishen Analystenstudien folgen. Ein kurzer Rundumschlag: Jefferies habe das Kursziel von 42,00 auf 48,00 Euro angehoben, Barclays von 38,00 auf 47,00 Euro und JPMorgan von 42,29 auf 49,52 Euro. Alle Experten würden für die Deutsche Post-Aktie zuversichtlich gestimmt bleiben und hätten ihre Gewinnprognosen angepasst. Die Chancen stehe gut, dass die Deutsche Post-Aktie auch in den kommenden Handelstagen weitere Unterstützung in Form steigender Kursziele erhalte.Auch DER AKTIONÄR bleibe für die Deutsche Post optimistisch gestimmt. Der Musterdepotwert ist fundamental wie charttechnisch betrachtet weiterhin ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger sollten an Bord bleiben. Der Stopp sollte nun erneut nachgezogen werden auf 33,00 Euro. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:41,68 EUR +1,09% (08.10.2020, 09:10)