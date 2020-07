Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,83 EUR +0,34% (01.07.2020, 15:09)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,86 EUR +0,95% (01.07.2020, 14:55)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (01.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der US-Paketdienstleister FedEx stecke die Corona-Krise bislang besser weg als erwartet. Im jüngsten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) seien die Erlöse im Jahresvergleich nur um überraschend geringe zwei Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar (15,5 Milliarden Euro) gesunken, wie der Deutsche Post-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitgeteilt habe. Analysten hätten mit deutlich stärkeren Einbußen gerechnet. Anleger würden erfreut reagieren: Bei Tradegate notiere das Papier mehr als 11% im Plus.Der Betriebsgewinn sei zwar von 1,3 Milliarden auf 475 Millionen Dollar eingebrochen, hier hätten allerdings auch Sonderfaktoren eine Rolle gespielt. FedEx habe aufgrund der Pandemie Abstriche machen müssen, das Versandaufkommen von Geschäftskunden sei deutlich zurückgegangen. Die boomenden Online-Bestellungen von Privatpersonen während der Lockdown-Maßnahmen hätten dennoch für hohe Nachfrage gesorgt. FedEx-Chef Frederick Smith habe von einer "Herkules-Leistung" seines Teams gesprochen.Die US-Bank J.P. Morgan habe FedEx von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 188 Dollar (Schlusskurs am Dienstag: 140,22 Dollar) angehoben. Der Gewinn je Aktie des Paketdienstleisters habe sich unter schwierigen Rahmenbedingungen unerwartet positiv entwickelt, so Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die kommenden Quartalszahlen sollten am Markt zu einer positiveren Sicht der Geschäftsentwicklung beitragen.Die Aktie der Deutschen Post reagiere verhalten auf das starke Ergebnis des US-Rivalen. Am heutigen Nachmittag notiere das Papier 0,3 Prozent im Minus bei 32,44 Euro. "Der Aktionär" bleibe hier aber ganz klar optimistisch und setze auf ebenfalls starke Resultate der Deutschen Post. J.P. Morgan sehe das ähnlich. Analyst Samuel Bland halte vor allem die Frachtsparte DHL der Post weiterhin für unterschätzt. (Analyse vom 01.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: