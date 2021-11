Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (05.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) nach wie vor zugreifen.Die Deutsche Post habe gestern ihre detaillierten Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Im Rahmen dessen sei wieder einmal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben worden. Bei den Experten seien Zahlenwerk und Ausblick relativ gut angekommen. Die Mehrheit der Analysten bleibe für die Anteilscheine des Logistikriesen zuversichtlich gestimmt.So habe etwa die DZ BANK den fairen Wert für die Post von 70 auf 71 Euro erhöht und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die näher spezifizierte Jahresprognose liege über den bisherigen Erwartungen, habe Analyst Dirk Schlamp erklärt. Unter diesen Umständen sollten die Konsens-Gewinnschätzungen weiter steigen. Die derzeit guten Rahmenbedingungen sprächen auch 2022 für eine insgesamt positive Geschäftsentwicklung - wenn auch mit weniger Dynamik.Deutlich zurückhaltender sei Kepler Cheuvreux. Analyst Andre Mulder habe die Einstufung für die Post-Aktie auf "hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit den nochmals aufgestockten Konzernprognosen für das operative Ergebnis (EBIT) liege die Post etwas unter seinen Annahmen, so Mulder. In den meisten Sparten zeige sich nun eine Normalisierung.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für die DAX -Titel indes von 73,44 auf 72,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Auf den ersten Blick hätten die Zahlen enttäuscht, doch habe das Management dann klargestellt, dass der Gewinnausblick für 2023 eine Normalisierung der angespannten Lage auf den Frachtmärkten berücksichtige, habe Analyst Samuel Bland geschrieben. Das unterstreiche die starken mittelfristigen Perspektiven für die Profitabilität des Logistikkonzerns.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.