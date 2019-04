Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (23.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Nachdem das Bundeswirtschaftsministerium die Verordnung für die Ermittlung des Briefportos verändert habe, gewähre die Bundesnetzagentur der Deutschen Post nun ab dem 01.07.2019 (bis zum 31.12.2021) eine Portoerhöhung für Briefsendungen bis 1.000 Gramm von 10,63%. Im Januar habe die Bundesnetzagentur eine Erhöhung des Briefportos von 4,8% ab dem 01.04.2019 (bis zum 31.12.2021) vorgeschlagen. Die Deutsche Post habe daraufhin eingeräumt, dass der Vorschlag der Bundesnetzagentur niedriger als erwartet ausgefallen sei und zusätzliche Kostenreduzierungsmaßnahmen notwendig seien, um die Ziele für den Unternehmensbereich Post & Paket zu erreichen.Insgesamt werte der Analyst den beabsichtigen Beschluss der Bundesnetzagentur (endgültiger Beschluss für Ende Mai erwartet) positiv für die Deutsche Post. Er habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2019e: 2,17 (alt: 2,15) Euro; EPS 2020e: 2,45 (alt: 2,38) Euro). Der Welthandel (2019e/2020e) sollte weiter wachsen, aber mit geringerem Tempo als in den Vorjahren. Er sei nach wie vor bezüglich des Erreichens der Ziele für das Geschäftsjahr 2020 (u.a. Konzern-EBIT: mindestens 5 Mrd. Euro) - ohne positive Sondereffekte - skeptisch. Allerdings begünstige die Erholung des deutschen Aktienmarktes (DAX-Kursindex YTD: +15%; -8% ggü. Allzeithoch) die Bewertung des E-Transporters StreetScouter.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Deutsche Post-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 29,00 auf 32,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 23.04.2019)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,00 EUR -0,31% (23.04.2019, 11:00)