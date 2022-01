Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (20.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Deutschlands Haushalte hätten noch nie so viele Pakete bekommen wie in der Weihnachtszeit des vergangenen Jahres. Die Menge der von Firmen an Verbraucher verschickten Sendungen sei im November und Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf rund 440 Millionen gestiegen, habe der Bundesverband Paket & Expresslogistik am Donnerstag mitgeteilt. Ein Beratungsunternehmen habe Zahlen der Paketdienstleister im Auftrag des Verbandes ausgewertet.Das Wachstum habe sich deutlich abgeschwächt. Im Weihnachtsgeschäft 2020 habe das Plus bei 23 Prozent gelegen. Das habe damals auch an starken Corona-Einschränkungen im Einzelhandel gelegen, wodurch die Online-Bestellungen durch die Decke gegangen seien. In der Weihnachtszeit 2021 seien die Einschränkungen weniger gravierend gewesen. Dass das Vorjahresniveau dennoch habe gehalten und sogar leicht übertroffen werden können, sei ein Beleg für eine dauerhaft gestiegene Nachfrage. Durch den seit Jahren boomenden Online-Handel wachse die Paketmenge. Die Folgen der Pandemie hätten einen zusätzlichen Schub gegeben.Die Branche unterteile die Sendungen in drei Kanäle: Firmen an Verbraucher (B2C - Business to Consumer), Firmen an Firmen (B2B) und Verbraucher an Verbraucher (C2C). Rechne man alle Kanäle zusammen, seien im November und Dezember in Deutschland 785 Millionen Kurier-, Express- und Paketsendungen befördert worden. Das sei ein Plus von 1,3 Prozent. Marktführer in Deutschlands Paketbranche sei die Deutsche Post DHL.Die Aktie der Deutschen Post sei allerdings zuletzt unter Druck geraten und habe dabei auch die wichtige 200-Tage-Linie nach unten durchschritten. Wichtig sei, dass das Dezembertief 2021 bei 51,39 Euro erfolgreich verteidigt werden könne. "Der Aktionär" bleibe aber ganz klar zuversichtlich gestimmt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.