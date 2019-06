Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikdienstleisters Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Im Zuge der allgemein relativ guten Stimmung an den Märkten habe sich auch die Aktie der Deutschen Post weiter nach oben gekämpft. Nun sei dem DAX-Titel auch der Sprung über den wichtigen Widerstand bei 28,60 Euro geglückt, wodurch sich das Chartbild weiter aufgehellt habe. Zudem habe es in dieser Woche eine positive Meldung gegeben.So habe der Bundesverband Paket & Expresslogistik in dieser Woche mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr insgesamt 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden seien. Dies entspreche einen Zuwachs von 5 Prozent im Vergleich zum Jahre 2017. Haupttreiber seien - wieder einmal - private Bestellungen im Internet gewesen.Ein Ende des Paketbooms sei vorerst nicht in Sicht. Die Deutsche Post habe durch die jüngsten Restrukturierungsmaßnahmen die Voraussetzungen dafür geschaffen, um davon auch in Form höherer Gewinne profitieren zu können.Indes habe die Post-Aktie im heutigen Handel die Hürde bei 28,60 Euro überspringen können. Zuvor seien bereits die 38-Tage- und 200-Tage-Linie genommen worden. Nun wäre aus charttechnischer Sicht der Weg nach oben vorerst frei bis zum Jahreshoch bei 31,67 Euro.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: