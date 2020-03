Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

27,00 EUR -0,37% (03.03.2020, 09:00)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

26,60 EUR (02.03.2020)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post DHL Group wolle mit neuen digitalen Angeboten das Leben von Privatkunden vereinfachen. Am Dienstag (11.00 Uhr) wolle das Unternehmen in Berlin neue Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die "Offline- mit den Online-Angeboten" verbinden würden. Experten würden unter anderem eine neue Version der Packstation, erwarten in der Kunden die Pakete rund um die Uhr abholen könnten.Die Post gehöre zu den Gewinnern des Strukturwandels im Einkaufsverhalten der Menschen in Deutschland, die immer häufiger online shoppen gehen und sich die Waren nach Hause liefern lassen würden. Allerdings würden DHL-Kunden auch immer wieder über Probleme bei der Paketzustellung berichten. Beschwerden würden auch Briefe betreffen, die verspätet oder gar nicht zugestellt würden. Der Brief- und Paketversand in Deutschland mache in dem global aufgestellten Konzern etwa ein Viertel des Gesamtgeschäfts aus.Vor Kurzem habe die Deutsche Post die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Die US-Bank J.P. Morgan habe die Aktie der Deutschen Post nach den Zahlen und der Warnung des Logistikunternehmens über die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf "neutral" mit einem Kursziel von 30,07 Euro belassen. Das operative Ergebnis im vierten Quartal habe unter seiner und der Konsensschätzung gelegen, habe Analyst Samuel Bland in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Er habe zugleich darauf verwiesen, dass das EBIT-Ziel für 2022 von 5,3 Milliarden Euro beibehalten worden sei.Die Deutsche Bank habe die Einstufung für die Deutsche Post anlässlich der korrigierten Ziele für 2020 hingegen auf "buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem Stopp des Streetscooter-Baus habe man eine konsequente Entscheidung getroffen, so Analyst Andy Chu. Einige dürften wohl enttäuscht sein, dass das Geschäft nicht habe verkauft werden können, aber zumindest hätten die Verluste ein Ende.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.