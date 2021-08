XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

57,41 EUR +0,44% (11.08.2021, 17:36)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (12.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Nächster Schub möglich - ChartanalyseRückblick: Die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser Bewegung habe es ab März 2021 einen deutlichen Rallyschub gegeben. Die Aktie sei von 40,72 EUR bis 7. Juli 2021 auf ein Hoch bei 59,60 EUR geklettert. Seit diesem Hoch bewege sich der Wert in einer Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 56,89 EUR seitwärts. Aktuell notiere der Wert auf der unteren Begrenzung dieser kleinen Range.AusblickDie Aktie der Deutschen Post könnte jetzt wieder nach oben drehen und zumindest bis 59,60 EUR ansteigen. Gelinge ein Ausbruch über diesen Widerstand, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 62,62 EUR möglich. Sollte der Wert aber unter 56,89 EUR abfallen, drohe eine Abwärtsbewegung in Richtung 54,30 EUR und 52,26 EUR. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:57,31 EUR -0,17% (12.08.2021, 08:32)