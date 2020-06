Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (18.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Trotz zahlreicher Herausforderungen laufe es bei dem Logistiker nach wie vor rund. Dies sei die wohl wichtigste Nachricht, die es von einer Online-Konferenz von Deutsche Post-Vorstandschef Frank Appel und des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten vom Mittwochabend zu vermelden gebe.So habe Appel erklärt, dass die Post insgesamt "extrem stabil" durch die Krisenzeit komme. Zu konkreten Schätzungen habe er sich aber noch nicht hinreißen lassen: "Momentan ist die Volatilität noch enorm. Deswegen haben wir uns entschieden, noch keine neue Prognose zu geben." Die Post habe ihr Gewinnziel für 2020 wegen der Ausbreitung des Corona-Pandemie Ende Februar unter Vorbehalt gestellt und es Anfang April wie viele andere Konzerne ganz kassiert.Jedoch habe Appel am Mittwoch betont, dass die weltweiten Lieferketten nie zusammengebrochen seien. Das Problem, das Corona mit sich gebracht habe, sei ein Nachfrageproblem. "Wir haben nicht einen Tag nicht operiert in der Welt." Nur wenige Stationen der Deutschen Post DHL seien geschlossen gewesen. Es gebe angesichts der Krise einen weltweiten Einbruch der Konsumentennachfrage. So etwas habe es global noch nie gegeben. Die Preise für Luftfracht seien hingegen enorm gestiegen.Profitieren können habe die Post in der Krise allerdings von einem regelrechten Paketboom. Die Zahlen hätten plötzlich ähnliche Höhen wie in der Vorweihnachtszeit erreicht. Die Post sehe auch in H2 weiter deutliches Wachstum bei den Paketen.Ebenfalls positiv: Die Post werde laut Appel unabhängiger vom Online-Giganten Amazon: Der Anteil, den der Onlinehändler als Kunde ausmache, sinke, weil Amazon immer mehr Pakete selbst zustelle und das Geschäft der Post mit anderen Kunden stärker wachse.Auch aus fundamentaler Sicht hätte das Papier noch Luft nach oben. Schließlich seien die Post-Titel sowohl im Vergleich mit Konkurrenten als auch vor allem im historischen Bereich derzeit relativ günstig bewertet.Die Kursabschläge im Zuge des Corona-Crashs würden angesichts der Tatsache, dass die Post relativ gut durch die Krise komme, überzogen erscheinen. Die Chancen, dass sich die Erholung die Aktie daher in den kommenden Wochen und Monaten fortsetze, stünden sehr gut.Anleger können bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 25,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.06.2020)