Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) weiterhin zu kaufen.Noch vor wenigen Jahren sei die Deutsche Post der "Old Economy" zugeordnet worden. Doch der Bonner Logistikriese zähle beständig zu den größten Gewinnern des boomenden Internethandels. Und auch bei den Briefmarken nutze der DAX-Konzern geschickt das Potenzial der Digitalisierung - mit Erfolg.So habe die Deutsche Post ein Jahr nach dem Produktstart rund acht Millionen "mobile Briefmarken" verkauft, die als Code per Hand auf den Umschlag geschrieben würden. Diese Art der Frankierung werde von den Kunden sehr gut angenommen und sie sei ein Erfolg, habe der Bonner Konzern auf Anfrage mitgeteilt. Der Anteil an allen Briefmarken für Sendungen, die in Briefkästen eingeworfen oder in Filialen abgegeben worden seien, betrage damit schätzungsweise etwa ein Prozent.Seit Dezember 2020 könnten Kunden in der App "Post & DHL" Porto buchen und bekämen dann einen Code aus Zahlen und Buchstaben. Diesen Code würden sie mit einem Stift auf einen Briefumschlag schreiben, den die Post auf dem späteren Sendungsweg als Frankatur erkenne. Einen Aufpreis gebe es nicht - bezahlt werde das, was das Porto koste, zum Beispiel 80 Cent für einen Standardbrief. Der Service gelte nur für das Inland. Er sei - wie der Name schon sage - für Leute gedacht, die unterwegs seien und per App unkompliziert einen Brief würden frankieren wollen. Separat zur normalen Briefmarke gebe es schon seit längerem Internetmarken, bei denen Verbraucher QR-Codes bekämen und ausdrucken müssten."Der Aktionär" bleibt weiterhin von seiner Altempfehlung und dem Urgestein im Musterdepot überzeugt. Anleger können beim DAX-Titel nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 46,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.