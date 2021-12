Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post DHL verdiene weiterhin prächtig am anhaltenden Paketboom. Doch immer mehr Wettbewerber würden sich ein Stück vom Kuchen sichern wollen. So wolle der schwedische Paketdienst Instabox vom kommenden Jahr an den wichtigen Markt Deutschland aufmischen. Das Start-up aus Stockholm werde 2022 in der Bundesrepublik als Konkurrent von Dienstleistern wie DHL an den Start gehen, wie die Wirtschaftswoche am Dienstag berichtet habe."Wir wollen auch in Deutschland am gleichen Tag zustellen", habe Instabox-Gründer Alexis Priftis dem Blatt gesagt. Unter anderem wolle Instabox eigene Paketstationen errichten, an denen die Verbraucher ihre Bestellungen selbst abholen können. Im ersten Jahr würden in Deutschland etwa 1.000 Paketstationen angestrebt. Zunächst solle das Angebot in Hamburg, Berlin und dem Rheinland verfügbar sein, später auch anderswo im Land. In Düsseldorf und Berlin sollten den Angaben zufolge erste Logistikzentren entstehen.Bislang sei Instabox in Skandinavien sowie in den Niederlanden aktiv. Das Start-up wolle in Deutschland bereits im ersten Jahr 500 bis 1.000 neue Mitarbeiter einstellen.Die Aussichten für die Deutsche Post seien nach wie vor gut. Die immer noch moderat bewertete Aktie bleibe attraktiv und daher im "Aktionär"-Musterdepot. Wer zugreift, sollte sein Investment mit einem Stopp bei 46,00 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.