XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

56,61 EUR +0,64% (04.06.2021, 11:45)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (04.06.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Deutsche Post-Aktie sei seit der letzten Kommentierung (am 06.05.) weiter gestiegen (Xetra-Schlusskurs vom 06.03.2021 vs. Xetra-Schlusskurs vom 05.05.2021: knapp +11%; zudem Dividendenzahlung von 1,35 Euro je Aktie in der Zwischenzeit (am 11.05) erfolge). Als Treiber für diese Entwicklung erachte der Analyst die sehr starken Quartalszahlen, die abermalige Ausblicksanhebung, das Aktienrückkaufprogramm sowie die berechtigte Chance für eine Aufnahme in den Stoxx Europe 50 (Anfang Mai Rang 43 (Vormonat: 45), im EURO STOXX 50 bereits enthalten).Die strukturellen Wachstums- und Ergebnistreiber für den Konzern seien intakt (daher auch EBIT-Guidance für 2023 (über 7 Mrd. Euro) größer als EBIT-Guidance für 2021 (über 6,7 Mrd. Euro)). Allerdings werde sich die Ergebnisdynamik deutlich abschwächen. Das gleiche gelte für den freien Cashflow (Guidance für 2021: über 3 Mrd. Euro; Guidance für 2021 bis 2023 kumuliert: rund 9 (impliziert durchschnittlich pro Jahr: rund 3) Mrd. Euro). Der Analyst erwarte sowohl für 2021 als auch für 2022 neue Rekordwerte bei Umsatz, EBIT, EPS und DPS. Allerdings notiere die Deutsche Post-Aktie auch in der Nähe ihres Allzeithochs (56,52 Euro), das am 01.06.2021 markiert worden sei (seit Jahresbeginn: +39%).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von nun unter 10% (bisher: über 10%) lautet das Votum für die Deutsche Post-Aktie neu "halten" (alt: "kaufen"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 55,00 auf 58,00 Euro angehoben. (Analyse vom 04.06.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:56,57 EUR +0,75% (04.06.2021, 12:00)