Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (17.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Handelsspanne verengt sich in der Nähe des Rekordhochs - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) legt am Dienstag um 0,10% auf 57,87 Euro zu und konsolidiert seit einigen Wochen in einem symmetrischen Dreieck unterhalb des im Juli bei 59,41 Euro ausgebildeten Allzeithochs, so die Experten von XTB.Sollte der Kurs in dieser Woche nicht aus der Range der Vorwoche ausbrechen, wäre dies das vierte Inside Bar-Muster in Folge. Eine solche Kerzenformation werde i.d.R. als Trendfortsetzungsmuster gesehen, könne an einem wichtigen technischen Niveau aber auch als Umkehrsignal gesehen werden. Händler müssten daher nach Bestätigungen suchen, um den nächsten Impuls frühzeitig zu erkennen. Die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals könnte den Käufern als Kursziel dienen, während die Verkäufer das offene Gap vom Mai anvisieren könnten. (News vom 17.08.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:58,13 EUR +0,61% (17.08.2021, 11:18)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:58,09 EUR +0,69% (17.08.2021, 11:03)