Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

33,995 EUR -0,37% (21.11.2019, 11:41)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In einem ohnehin schwachen Marktumfeld gebe es für die Deutsche Post-Aktieim frühen Handel nun auch noch zusätzlichen Gegenwind. Denn der Wettbewerber Royal Mail - Muttergesellschaft von GLS - gerate nach einem trüben Ausblick kräftig unter die Räder. So habe der britische Logistikkonzern erklärt, dass man im kommenden Geschäftsjahr 2020/21 wohl Verluste schreiben werde und nur im besten Fall die Gewinnschwelle erreiche. Royal Mail habe dies mit der erwarteten Umsatzentwicklung und anhaltendem Kostendruck begründet.Es scheine fast so, als habe Royal Mail nun mit denselben Problemen zu kämpfen wie die Deutsche Post vor knapp einem Jahr. Anders als aktuell der britische Konkurrent sei es dem deutschen Konzern offenbar relativ schnell geleungen, die Profitabilität durch beherzte Restrukturierungsmaßnahmen wieder zu steigern. Die Perspektiven für die Deutsche Post seien daher weiterhin gut. Die jüngste Korrektur der "Aktie Gelb" sei kein Grund zur Sorge, sondern aus charttechnischer Sicht sogar durchaus gesund. Anleger könnten weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 27,50 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:34,04 EUR -0,18% (21.11.2019, 11:57)