Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (07.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post-Aktie habe stark von Corona profitiert. Doch schon seit einem halben Jahr korrigiere das Papier des Bonner Logistik-Konzerns, viele Kursgewinne seien mittlerweile dahingeschmolzen. Nun gebe es allerdings erste Anzeichen, dass es mit der Aktie wieder aufwärts gehen könnte. Schließlich sei eine Gegenbewegung überfällig. Diese Marken seien entscheidend.An der 39-Euro-Marke, dem Tief vom Dezember 2020, liege eine wichtige Unterstützung. Bereits vor einem Monat habe sie dem Abwärtstrend ein Ende gesetzt und als Sprungbrett für den Rebound gedient. Die Aktie sei aber daraufhin an der unteren Begrenzung des übergeordneten Abwärtstrendkanals bei 46,75 Euro abgeprallt. Zuletzt sei sie wieder an die Unterstützung zurückgefallen.Jetzt werde es charttechnisch spannend. Denn laut Stochastik-Indikator sei eine Gegenbewegung überfällig. Könne sie den Kurs über das Februar-Tief bei 42,45 Euro heben, stünden die Chancen für die Bildung eines Doppelbodens gut. In der Charttechnik bedeute diese Formation, dass sich der bisherige (Abwärts-)Trend umkehre. Abgeschlossen sei sie jedoch erst, wenn die Aktie die März-Hochs im Bereich um 46,75 Euro überwinde.Die Deutsche Post-Aktie habe in den letzten Monaten viel wegstecken müssen. "Der Aktionär" spekuliere auf eine Gegenbewegung. Aus charttechnischer Sicht könnte jetzt die Zeit dazu gekommen sein. Anleger sollten jedoch den Stopp bei 36 Euro beachten, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link