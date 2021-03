Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (11.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bonner Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die mit dem Geschäftsbericht 2020 vorgelegten Zahlen der Deutschen Post hätten dank eines außergewöhnlich starken vierten Quartals deutlich über den Vorjahreswerten gelegen. Der Logistikkonzern habe seine eigenen, im Jahresverlauf adjustierten Zielvorgaben beim EBIT in einer Spanne von EUR 4,1 Mrd. bis EUR 4,4 Mrd. mit EUR 4,8 Mrd. deutlich übertreffen können. Das Bonner Unternehmen habe in 2020 bei Umsatzerlösen von EUR 66,8Mrd. (Vj.: 63,3 Mrd.) ein Konzernergebnis von EUR 2,979 Mrd. (Vj.: 2,623 Mrd.) erzielt, was mit einem Ergebnis je Aktie von EUR 2,41 (Vj.: EUR 2,13) korrespondiert habe.Im Zuge der Geschäftsentwicklung habe der Vorstand seinen Dividendenvorschlag für 2020 auf EUR 1,35 (NORD/LBe: EUR 1,20; Vj.: EUR 1,15) deutlich erhöht und gleichzeitig ein Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu EUR 1 Mrd. bekannt gegeben. Zudem sei der Ausblick für 2021 und 2023 konkretisiert worden: So peile das Management auf Basis eines für 2020 adjustierten EBIT von EUR 5,4 Mrd. für 2021 ein EBIT von mehr als EUR 5,6 Mrd. an, wobei etwa EUR 4,5 Mrd. (Vj.: EUR 3,9 Mrd.) auf die DHL-Sparten und EUR 1,6 Mrd. (Vj.: EUR 1,6 Mrd.) auf das P&P entfallen sollten. Bis 2023 werde mit einem weiteren Anstieg beim EBIT auf mind. EUR 6,0 Mrd. gerechnet.Die Deutsche Post habe hervorragende Zahlen zum Coronajahr 2020 abgeliefert, die der Analyst im Jahresverlauf so nicht erwartet habe. Dank eines außergewöhnlich starken vierten Quartals habe ein neues Rekordergebnis eingefahren werden können, das deutlich über dem Ergebnis von 2019 gelegen habe. So habe die Deutsche Post von der durch die Pandemie beschleunigten Dynamik im e-Commerce-Geschäft profitiert, die sich über einen erhöhten Dividendenvorschlag und ein initiiertes Aktienrückkaufprogramm von bis zu EUR 1 Mrd. dokumentieren lasse. Mit deutlich erhöhten Schätzungen folge der Analyst den verbesserten Zielwerten des Managements der Deutschen Post für 2021/2023.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Post AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: