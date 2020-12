XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (10.12.2020/ac/a/d)



Der Online-Handel habe durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub erhalten. Immer mehr Menschen würden in Corona-Zeiten lieber im Internet als im Geschäft shoppen. Für die Deutsche Post heiße das: Arbeit bis zum Abwinken. Bereits fünf Wochen vor Jahresende habe die Tochter DHL mehr Pakete zugestellt als im ganzen Vorjahr, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. In Deutschland seien den Angaben zufolge 2020 bisher 1,6 Mrd. Pakete transportiert worden. 2019 seien es 1,59 Mrd. gewesen - und Weihnachten komme erst noch. Bis zum Jahresende rechne die Post mit rund 1,8 Mrd. beförderten Paketen, das wäre ein Plus von etwa 15 Prozent.Eigentlich gute Nachrichten. Dennoch tue sich die Aktie nach dem starken Lauf in den vergangenen Monaten schwer, noch einen oben drauf zu setzen. Denn die Paketflut führe natürlich auch zu steigenden Kosten. Die Post schicke mehr als 13.000 zusätzliche Fahrzeuge und 600 weitere Elektrodreiräder auf die Straßen - und habe angekündigt, auch abends Pakete zustellen zu wollen. Zudem würden die Bonner das Tempo beim Ausbau der Packstationen beschleunigen wollen. Einige Analysten würden überdies davon ausgehen, dass sich die Wachstumsdynamik im Pakethandel nach dem Ende der Corona-Pandemie abschwächen und der Auftrieb durch interne Optimierungsmaßnahmen nachlassen dürfte. Nicht zu vergessen gelte das schwierige Briefgeschäft. Daher: Jetzt besser auf Seitwärtsinvestments umstellen. (Ausgabe 49/2020)