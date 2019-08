ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie: 555200

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie: DPW

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie: DPW

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie: DPSTF

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (06.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Das Q2-Zahlenwerk habe sich im Rahmen der Analystenprognosen bewegt, aber ergebnisseitig die Markterwartungen geschlagen. Das organische Umsatzwachstum (+3,1% y/y) habe sich gegenüber dem Q1 (+2,8% y/y) leicht beschleunigt. Der EBIT-Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (4,0 bis 4,3 (bisher: 3,9 bis 4,3; Gj. 2018: 3,16) Mrd. Euro) sei konkretisiert (Spanne: 0,3 (bisher: 0,4) Mrd. Euro) und gleichzeitig erhöht worden (Mittelwert: 4,15 (bisher: 3,95) Mrd. Euro). Der damit für 2019 nach wie vor in Aussicht gestellte Ergebnisanstieg werde v.a. von der Umkehr bei den Sondereffekten getragen. Zudem bedeute die aktualisierte Guidance für 2019, dass es in 2020 (ggü. 2019e) nach wie vor einen deutlichen Gewinnsprung (berichtetes EBIT: +0,7 bis +1,0 Mrd. Euro y/y) bedürfe, um das erneut bestätigte EBIT-Ziel (2020e: >5 Mrd. Euro) zu erreichen. Diermeier bleibe weiterhin skeptisch, dass der Konzern den 2020er Ausblick erreichen werde. Seine Erwartungen (u.a. EPS 2019e: 2,16 (alt: 2,17) Euro; EPS 2020e: 2,41 (alt: 2,45) Euro) habe er leicht reduziert.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven (u.a. harter "Brexit" nicht ausgeschlossen, Verfehlen der 2020er Ziele) sowie des Kursniveaus lautet das Rating für die Deutsche Post-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 32 Euro auf 31 Euro gekappt. (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:29,13 EUR +4,48% (06.08.2019, 13:50)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:29,08 EUR +5,36% (06.08.2019, 14:05)