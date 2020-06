Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

31,18 EUR -0,80% (10.06.2020, 15:59)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

31,12 EUR -0,29% (10.06.2020, 15:46)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (10.06.2020/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In den vergangenen Jahren sei viel über das Potenzial der von China vorangetriebenen "Neuen Seidenstraße" geschrieben worden, durch die das Land seine internationalen Verflechtungen ausweiten wolle. Nun würden immer mehr Projekte davon realisiert und bei einem mische die Deutsche Post kräftig mit.So setze die Tochter DHL nun zwei "Ganzzüge" für den Export nach China ein. Während eine Verbindung einmal wöchentlich von Neuss nach Xi'an verkehren solle (hierbei verringere sich die Laufzeit von 18 bis 21 Tage auf nur noch zwölf Tage), fahre der andere Zug vom KTL-Terminal des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen bis nach Xi'an (hier verkürze sich die Dauer von 18 bis 21 Tage auf 14 bis 16 Tage). Vom zentralen Schienenhub in Xi'an aus wolle die DHL die Waren anschließend innerhalb der Volksrepublik verteilen, aber auch Länder wie Südkorea, Japan oder Vietnam beliefern.Die Deutsche Post baue ihr globales Logistiknetzwerk weiter konsequent aus. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Bonner Konzern seien nach wie vor gut. Da die Deutsche Post-Aktie im historischen Vergleich immer noch relativ günstig bewertet sei, könnten Anleger weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 25 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: