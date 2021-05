Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (25.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post gebe am heutigen Dienstag erneut kräftig Gas. Knapp drei Prozent gehe es nach oben auf 53,60 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch. Die Aktie sei gleichzeitig am späten Vormittag der drittstärkste Werte des Tages im DAX hinter Deutsche Wohnen und Delivery Hero.Die Geschäfte bei der Deutschen Post würden bestens laufen. Dies hätten zuletzt auch die Analysten der US-Bank J.P. Morgan honoriert. Sie hätten das Kursziel der Deutschen Post von 68,47 auf 71,33 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Wenn klar werde, dass sich das Paketgeschäft nicht abschwäche, würden die Papiere sehr attraktiv, so J.P. Morgan.Das Unternehmen profitiere derzeit auch von der Corona-Impfung. Der Transport von Corona-Impfstoffen werde sich aus Sicht des Logistikkonzerns Deutsche Post DHL zu einem langfristigen Geschäft entwickeln. Nachdem vermutlich Mitte 2022 die Erst- beziehungsweise Zweitimpfung der Weltbevölkerung abgeschlossen sein werde, werde der Bedarf an Folgeimpfungen hoch bleiben, so DHL-Manager Thomas Ellmann bei der Vorstellung einer Studie zur Impfstoff-Logistik. DHL rechne für die kommenden Jahre mit einem Bedarf von sieben bis neun Milliarden Impfdosen pro Jahr, um die Infektionsraten niedrig zu halten und um die Mutationsgeschwindigkeit zu verlangsamen.Bisher habe DHL nach eigenen Angaben weltweit 200 Millionen Dosen ausgeliefert, und zwar in mehr als 120 Ländern, darunter auch Deutschland. Eine Prognose, wie viele Dosen DHL bis Jahresende transportieren werde, habe Ellmann nicht machen wollen. "Das ist eher eine Frage, wie viel aus den Produktionsstätten rauskommen wird, und nicht, was wir aufnehmen können." Beim Transport von Vakzinen konkurriere DHL unter anderem mit FedEx und mit Kühne + Nagel. Das Schweizer Unternehmen habe bis Ende März rund 50 Millionen Impfstoffdosen transportiert, aktuellere Zahlen lägen nicht vor.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte vorerst bei 39,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.