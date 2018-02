ISIN Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (02.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Das aktuelle Setup bleibt sehr spannend! ChartanalysePraktisch seit zwei Jahren beherrscht ein mittelfristiger Aufwärtstrend das Kursgeschehen bei der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) und brachte die Aktie von 19,54 Euro auf ein Verlaufshoch von 41,36 Euro aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei seien steigende Notierungen des Wertpapiers besonders durch ein starkes Paketgeschäft begründet worden, eine zwischengeschaltete Konsolidierung habe hierbei aber niemals ausgeschlossen werden dürfen. Nun habe diese vor zwei Wochen begonnen und die Aktie geradewegs auf den mittelfristigen Aufwärtstrend bei rund 37,35 Euro abwärts geführt. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Deutschen Post sei die weitere Reaktion des Wertpapiers an der Trendlinie, eine Ausweitung der bisherigen Korrektur sei nämlich noch nicht endgültig vom Tisch. Zwar stütze der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis kurzfristig, im Falle eines weiter schwachen Marktumfeldes könnte es jedoch zu fortgesetzten Verlusten kommen.Zunächst einmal sei der Wochenschlusskurs bei der Deutschen Post-Aktie entscheidend für den weiteren Verlauf. Knicke die Aktie unter das Niveau von 37,00 Euro nachhaltig ein, so seien weitere Kursrückgänge auf die Unterstützung von 32,95 Euro zu erwarten. Ebenso möglich wäre zu Beginn der kommenden Handelswoche eine deutliche Erholungsbewegung. Hierzu müsste die Aktie aber mindestens über das Niveau von 39,00 Euro zulegen, damit ein Rücklauf an die Jahreshochs aus 2017 bei 41,36 Euro gelinge. Zweifelslos bleibt das aktuelle Setup sehr spannend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:37,38 EUR +0,43% (02.02.2018, 14:04)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:37,42 EUR +0,24% (02.02.2018, 14:13)