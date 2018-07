Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

28,22 EUR +0,14% (16.07.2018, 11:14)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (16.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Wertpapier arbeite weiter an der Bodenbildung. Gelinge jetzt der Sprung über das Zwischenhoch bei 28,51 Euro, würde sich das Chartbild erstmals seit Beginn des Kursrutsches Anfang Mai wieder merklich aufhellen. Indes stelle das Unternehmen die Weichen für weiteres Wachstum.So habe die Deutsche-Post-Tochter DHL Express 14 Frachtflugzeuge von Boeing geordert. Der Listenpreis der Flieger des Typs Boeing 777 betrage 4,7 Mrd. USD. Die ersten Flugzeuge sollten 2019 fertiggestellt werden. Zudem hätten die Bonner noch die Vorkaufsrechte für sieben weitere Maschinen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Deutsche Post würden durchaus gut bleiben. Letztlich habe das stark angeschlagene Chartbild jedoch Sorgen bereitet. Jetzt könnte sich die Lage wieder etwas verbessern.Sollte es der Deutsche Post-Aktie gelingen, das Zwischenhoch bei 28,51 Euro zu überwinden, könnten mutige Anleger wieder erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. Konservative Anleger könnten weiterhin an der Seitenlinie verharren und abwarten, ob ihr tatsächlich die Bodenbildung gelinge. (Analyse vom 16.07.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,20 EUR +0,50% (16.07.2018, 10:58)