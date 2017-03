WKN Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (10.03.2017/ac/a/d)



Der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) geht es blendend, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Umsatz des Logistik-Riesen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 3 Prozent gesunken, gleichzeitig sei jedoch das operative Ergebnis um 45 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gestiegen und habe damit knapp die Erwartungen der Analysten übertroffen. Beim Nettoergebnis seien es sogar 71 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Positiv habe sich der Wegfall einmaliger Belastungen wie der Abschreibungen des IT-Systems der Frachtsparte ausgewirkt. Umsatzstärkste Sparte und Wachstumstreiber im Konzern sei das Segment "PeP" mit dem Brief- und Paketgeschäft gewesen. Hier habe das Unternehmen als Marktführer besonders vom boomenden Online-Handel profitiert und habe insgesamt 16,8 Milliarden Euro umsetzen können, was einem Wachstum von 4,1 Prozent entspreche.Der Vorstandsvorsitzende Frank Appel erwarte für das laufende Jahr einen Betriebsgewinn von 3,75 Milliarden Euro und bis zum Jahr 2020 eine weitere Steigerung des Gewinns von rund 8 Prozent pro Jahr. Allerdings liege dieser Ausblick leicht unter den Prognosen der Analysten. Über den Erwartungen war dagegen die Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 Euro, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 10.03.2017)