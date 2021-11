Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Bankaktien würden im laufenden Jahr zu den größten Dividendenzahlern zählen. Wer deutsche Titel bevorzuge, müsse allerdings etwas suchen, denn bei Deutscher Bank und Commerzbank gebe es derzeit keine Ausschüttungen für Anleger. Wer jedoch auf die zweite Reihe blicke, der werde fündig. Zum Beispiel bei der Deutschen Pfandbriefbank, die erst Ende letzter Woche ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt habe.pbb werde angesichts der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise erneut optimistischer für das laufende Jahr. Vorstandschef Andreas Arndt rechne jetzt mit einem Vorsteuergewinn am oberen Ende oder leicht über der bereits im Juli angehobenen Spanne von 180 bis 220 Mio. Euro, wie pbb am Freitag in München mitgeteilt habe. "Wir freuen uns über die Entwicklung der pbb, die unsere Erwartungen zu Jahresbeginn übertrifft und uns an das gute Niveau vor der Covid-19-Pandemie heranreichen lässt", habe der Manager gesagt.In Q3 habe das SDAX-Unternehmen seine operativen Erträge im Jahresvergleich leicht auf 142 Mio. Euro gesteigert. Der Vorsteuergewinn sei wegen einer etwas gestiegenen Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle von 74 auf 72 Mio. Euro zurückgegangen. Unter dem Strich habe pbb dank einer geringeren Steuerlast 61 Mio. Euro und damit ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. Unterdessen habe das Finanzinstitut sein Neugeschäft weiter ausgebaut. Mit rund zwei Milliarden Euro habe das Volumen in Q3 deutlich über den 1,6 Milliarden aus dem Sommer 2020 gelegen. In den Monaten Januar bis September habe sich das Neugeschäft auf 5,7 Mrd. Euro summiert, rund ein Drittel mehr als im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum.Dass Arndt sein Jahresziel nicht weiter nach oben gesetzt habe, habe er mit der üblichen Vorsicht erklärt - aber auch mit absehbaren Belastungen. So erwarte er in Q4 nicht mehr so hohe Vorfälligkeitsentschädigungen von Kunden, die ihre Immobilien verkaufen und ihre Kredite deshalb vorzeitig kündigen würden. Zudem werde die Pfandbriefbank zum Jahresende eine Belastung für eine geplante Restrukturierung verbuchen. Ob und inwieweit es dabei um den Abbau von Arbeitsplätzen gehe, habe der Manager noch nicht verraten wollen. Genaueres wolle er bei der Vorlage der Jahreszahlen am 9. März bekannt geben.Nach Zahlen am Freitag habe die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wieder etwas verloren, der Grund dürfte der fehlende Ausblick des Vorstands sein. Jedoch gebe es dafür gute Gründe - Anleger sollten sich daher nicht verunsichern lassen. In jedem Fall rechne pbb im kommenden Jahr mit einer kräftigen Erholung.Dividendenjäger greifen bei der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie weiter zu, die Bewertung mit 10 für 2022 ist im Peergroup-Vergleich günstig, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link