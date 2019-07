Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Stimmungsindikatoren im tiefroten Bereich und den Auftragseingängen zuletzt mit dem stärksten Rückgang seit 2009 war es gestern eine kleine Erleichterung, dass die deutsche Industrieproduktion im Mai um 0,3 Prozent im Vergleich zum April zulegen konnte, auch wenn es etwas weniger war als erwartet, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Ohne Baugewerbe und Energieerzeugung habe das Plus sogar 0,9 Prozent betragen. Trotzdem habe die Industrieproduktion im Mai damit 3,7 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen. Für das Gesamtjahr 2019 sei mit einem Minus von 1,5 Prozent zu rechnen - der erste Rückgang seit 2011. Das bedeute aber auch, dass sich die Produktion in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren sollte. Neue Aufträge würden zwar ausbleiben, die Auftragsbücher seien aber noch immer gut gefüllt. Die Nachrichtenlage rund um die deutsche Wirtschaft sollte sich in den kommenden Monaten wieder sukzessive verbessern, wenngleich von niedrigem Niveau aus, und auch nur dann, wenn ein "harter Brexit" und ein Autohandelsstreit mit den USA verhindert werden könne. Der Euro könnte hiervon profitieren. (09.07.2019/ac/a/m)