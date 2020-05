Tradegate-Aktienkurs Deutsche Industrie REIT-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Industrie REIT AG:



Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) investiert nachhaltig in Light-Industrial-Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.



Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. (17.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Industrie REIT-AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) unter die Lupe.Die Deutsche Industrie REIT-Aktie habe sich zuletzt sehr gut entwickelt. Die jüngsten Halbjahreszahlen würden die positive Einschätzung des "Aktionärs" unterstreichen: Der FFO, die für die Immobilienbranche entscheidende Kennzahl, habe mehr als verdoppelt werden können. "Der boomende Online-Handel führt zu verstärkter Nachfrage", hätten Investmentvorstand Sonja Petersen und Finanzvorstand René Bergmann in einem Interview mit dem "Aktionär" bestätigt.Wie die Deutsche Industrie REIT-AG im Laufe der Woche mitgeteilt habe, habe sich das Vermietungsergebnis um rund 68% auf 14,6 Mio. Euro erhöht. Die Funds from Operations (FFO, operativer Gewinn) seien überproportional von 5,2 auf 11 Mio. Euro oder 40 Cent je Aktie gestiegen.Die Zahlen der Deutschen Industrie REIT-AG würden die Einschätzung des "Aktionärs" bestätigen, dass das Immobilienunternehmen von der Coronakrise mehr profitiere als darunter leidet. Die Deutsche Industrie REIT-Aktie entwickele sich relativ gut und habe auch noch weiteres Potenzial, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2020)Börsenplätze Deutsche Industrie REIT-Aktie: