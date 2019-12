Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Industrie REIT AG:



Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) investiert nachhaltig in Light-Industrial-Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.



Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. (03.12.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Industrie REIT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) unter die Lupe.Die Deutsche Industrie REIT-AG habe die Kasse aufgefüllt. Über 90 Mio. Euro seien über eine Kapitalerhöhung eingesammelt worden. Firmenchef Rolf Elgeti habe mit dieser Kapitalmaßnahme erst einmal kräftig getankt. "Das war in der Tat ein größerer Schritt. Unsere Pipeline für weitere Ankäufe ist aber auch sehr stark. Insgesamt haben wir nunmehr eine Firepower von mehr als 200 Mio. Euro für neue Käufe. Damit sind wir erst einmal auf absehbare Zeit gut beschäftigt", sage den Experten Elgeti im Hintergrundgespräch.Mit der Industrie REIT-AG verfolge Elgeti einen anderen Ansatz als bei der Deutsche Konsum REIT-AG. Ziel sei der Aufbau eines Light-Industrial-Immobilienportfolios. Über 55% der Mieter im Portfolio würden im Bereich Logistik und Lagerflächen agieren. In Zeiten eines strukturell wachsenden E-Commerce-Marktes seien derartige Objekte stark gefragt. Der Rest des Portfolios entfalle auf Büro- und Produktionsflächen. Auf Automobilzulieferer würden lediglich 2% der Mieter entfallen. "Unsere Immobilien unterliegen sensitiveren Zyklen als beispielsweise bei Einzelhandelsimmobilien. Allerdings haben wir ein gigantisches Potenzial, die Mieten zu steigern." Derzeit werde der Quadratmeter im Schnitt zu Preisen zu 3,30 Euro vermietet. "Wir rechnen in den nächsten Jahren mit starken Mietsteigerungen. Das ist unser Hebel, der zu starken Cashflow-Steigerungen führt. Zudem wollen wir das Portfolio signifikant ausbauen." Elgeti liest wie wir natürlich auch die Zeitungen, die viel von einer Rezession in Deutschland schreiben, so die Experten von "Vorstandswoche.de". "Wir können zumindest für unser heutiges Portfolio bisher keine Rezession bei unseren Mietern feststellen. Bis heute haben wir keine Ausfälle und daher auch keine Bremsspuren bei den Mieten", so der CEO.Mit der Deutschen Industrie adressiere der CEO ein Marktvolumen im Bereich Light-Industrial von mehr als 2,5 Mrd. Euro. Ein Hebel liege aber nicht nur bei den Mietsteigerungen. Es gebe kaum Neubauten für Produktionsflächen und große Logistikhallen. Der aktuelle Bestand schrumpfe sogar eher. Gemeinden und Länder würden alles dem Schaffen von Wohnraum überordnen. Gewerbeparks würden beispielsweise zu Wohnnutzungen umgewidmet. Das Unternehmen habe somit einen gewaltigen Hebel bei der Umnutzung von solchen Flächen. Derzeit sei ein Bodensatz an Fläche mit Baurechten im Volumen von mehr als 2,5 Mio. Quadratmeter im Bestand. "Sollten wir unseren gesamten Bestand an Fläche für die Umnutzung freigeben, liegt das Potenzial schon weit nördlich unserer heutigen Kapitalisierung. Für unser Aktionäre ist dieser Umstand eine kostenfreie Option."Per Ende Oktober belaufe sich das Portfolio an Immobilien auf 59 Einheiten mit einem Marktwert von ca. 460 Mio. Euro. Die annualisierte Miete belaufe sich auf rund 39 Mio. Euro. Für das Jahr 2018/2019 habe die Gesellschaft einen FFO von 12 bis 14 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Experten würden davon ausgehen, dass der CEO seine Ziele wie gewohnt auch erreicht habe. Für 2019/2020 würden sie eine signifikante Steigerung auf deutlich mehr als 20 Mio. Euro erwarten.Auf Basis des erhöhten Grundkapitals nach der Kapitalerhöhung von knapp 29,2 Mio. Euro liege der Börsenwert aktuell bei 470 Mio. Euro. Auch bei der Deutsche Industrie REIT-AG habe der Großaktionär kein Interesse, Aktien zu verkaufen. "Ich bin langfristig investiert, und wir haben unser Potenzial noch über viele Jahre hinweg nicht ausgeschöpft." Auch bei dieser Gesellschaft halte Elgeti einen Börsenwert von 1 Mrd. Euro für machbar. "Das ist ja kein Selbstzweck. Wir können diesen Börsenwert gut erreichen und sollten das auch schaffen. Zudem ist die Börsenmilliarde ein schönes Ziel für ein Unternehmen. Mein Hauptfokus gilt aber der Steigerung der Rendite je Aktie. Der Rest folgt dann fast von alleine", fasse er zusammen. Eine Börsenmilliarde zum Dritten werde es aber über die Deutsche "Elgeti" REIT-AG so schnell nicht geben. "Wir haben die eine oder andere spannende Idee. Aber dazu gibt es wirklich noch keinen Plan." Die Deutsche Wald & Forst REIT-AG hätte als Assetklasse aber sicherlich Charme.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hatten die Aktie der Deutsche Industrie REIT-AG im Dezember 2017 und Januar 2018 bei Kursen zwischen 7 und 9 Euro früh entdeckt und zum Kauf empfohlen. Ihre Kaufempfehlung im Januar 2019 bei Kursen um 11 Euro habe sich ebenfalls bestens bezahlt gemacht.Die Experten von "Vorstandswoche.de" raten, die Gewinne bei der Deutsche Industrie REIT-Aktie weiter laufen zu lassen, bei Kursschwächen bieten sich weitere Käufe an. (Analyse vom 03.12.2019)