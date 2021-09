Die Automobilindustrie dominiere das Verarbeitende Gewerbe. Auch hier sei - gemessen an den Stückzahlen des Verbandes der Automobilindustrie - in saisonbereinigter Rechnung im Juli ein Anstieg zu verzeichnen. Auch wenn sich dies bewahrheite, bestünden die Probleme mit der Zulieferung von Vorprodukten weiter. Sie dürften nur allmählich bewältigt werden können. Voraussetzung hierfür seien zum Teil Investitionen, z.B. in Halbleiterfabriken. Dies benötige Zeit.



Logistische Probleme würden sich zwar schneller lösen lassen. Jedoch könnten pandemiebedingte Hafenschließungen zu erneuten Störungen führen. Die niedrigen Impfquoten in Asien würden in dieser Hinsicht eine Gefahr darstellen. Allerdings würden wichtige Konjunkturindikatoren signalisieren, dass die globale Industriekonjunktur ihren Höhepunkt bereits überschritten habe, auch weil die Verbraucher wieder verstärkt Dienstleitungen konsumieren könnten.



Eine etwas gemäßigtere Nachfrage nach verarbeiteten Gütern werde auch den Verbrauch von Vorprodukten reduzieren. Trotzdem müssten die industriellen Einkaufsmanager weiter mit hohen Preisen kalkulieren. Die deutschen Auftragseingänge im Juli dürften ausgehend vom erreichten hohen Niveau nur noch stagnieren. Die Einkaufsmanager-Befragung zeige, dass insbesondere die Bestellungen aus dem Ausland zuletzt schwach eingeschätzt worden seien. (Ausgabe vom 03.09.2021) (06.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion ist in diesem Jahr mit einer Ausnahme kontinuierlich gesunken, obwohl sich die Unternehmen einer Flut von Aufträgen gegenübersehen, so die Analysten der Helaba.Dementsprechend hätten die Auftragsbestände im Juni den höchsten Stand seit Einführung der Statistik 2015 erreicht. Logistikprobleme hätten die bestehenden Knappheiten an Vorprodukten verschärft. Im Juli könnte das Verarbeitende Gewerbe nun zum ersten Mal seit März mehr produziert haben. Dies signalisiere zumindest der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft mit einem Plus von 0,8% gegenüber dem Vormonat. Dieser Indikator werde aus den noch unvollständig vorliegenden Umsatzsteuervoranmeldungen berechnet. Er umfasse allerdings nicht nur die Industrie, sondern auch die Energie- und Wasserversorgung, den Bau, das Gastgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen.