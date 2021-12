Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

24,40 EUR +0,83% (10.12.2021, 14:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

24,40 EUR 0,00% (10.12.2021, 09:30)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (10.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) habe nach den ersten drei Quartalen 2021, in denen sowohl ein neuer Rekordwert bei den Objektumsätzen als auch bei der bereinigten Netto-Courtage erzielt worden sei, den positiven Trend auch bei den ersten Winterauktionen fortsetzen können.Nach Abschluss der Winterauktionen der Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG und den bereits beurkundeten Maklerumsätzen und den positiven Ergebnissen der Deutschen Internet Auktionen GmbH habe die DGA am 1. Dezember 2021 die Objektumsatzprognose für das Jahr 2021 erneut angehoben. Folglich erwarte die Deutsche Grundstücksauktionen AG für das Jahr 2021 einen Objektumsatz in Höhe von rund 170,00 Mio. Euro (bisher 135,00 Mio. Euro). Ausgehend von dieser Prognoseanhebung, sollte der bisherige Spitzenwert in Höhe von 142,7 Mio. Euro aus dem Jahr 2020 deutlich übertroffen werden.Auf Basis der überaus positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 und der zu erwartenden weiterhin stabilen Marktparameter hätten die Analysten der GBC AG auch ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angepasst. Folglich würden sie für 2021 eine Netto-Courtage in Höhe von 14,11 Mio. Euro erwarten (bisher: 13,50 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,83 Mio. Euro (bisher. 2,52 Mio. Euro). Unsere Prognosen für die Folgejahre 2022 und 2023 bleiben von der Prognoseanpassung unberührt, so die Analysten der GBC AG.Angesichts der zu vernachlässigen Kurszieländerung bestätigen Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 29,50 Euro je Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link