Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

17,90 EUR (25.04.2019)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

18,00 EUR (25.04.2019)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (26.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) in einer aktuellen Aktienanalyse zu halten.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG sei sehr gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet und habe ein gutes erstes Quartal (Q1 19) verkünden können. Insgesamt habe der Objektumsatz mit 23,47 Mio. Euro rund 36,6% unter dem Vorjahreswert (VJ: 37,01 Mio. Euro) gelegen, jedoch sei im ersten Quartal 2018 (Q1 18) der höchste Quartals-Objektumsatz der 33-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt worden. Der Grund für den hohen Objektumsatz in Q1 2018 sei eine Immobilie in Berlin-Marzahn mit einem Auktionserlös in Höhe von 15,23 Mio. Euro gewesen. Sofern diese Immobilie als Sondereffekt herausgerechnet werde, habe Q1 2019 eine Steigerung des Objektumsatzes um 7,7% verzeichnen können.Daher sei nach Erachten der Analysten Q1 2019 sehr gut verlaufen. Dies zeige sich auch in der Verkaufsquote, der Anzahl der Objekte und dem durchschnittlichen Objektumsatz der übrigen ersten Quartale. Insgesamt habe die Verkaufsquote von 84,2% (Q1 2018) auf 89,1% (Q1 2019) gesteigert werden können, die Objektanzahl habe sich um 8,5% auf 395 (VJ: 364) erhöht und der Objektumsatz habe rund 8% über dem durchschnittlichen Objektumsatz der vergangenen ersten Quartale gelegen. Bedingt durch den Sondereffekt der Berlin-Marzahn-Immobilie habe sich die Netto-Courtage auf 2,46 Mio. Euro (VJ: 3,34 Mio. Euro) reduziert. Dennoch sei auch in Bezug auf die Netto-Courtage ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden. So sei zum Vergleich im Q1 2017 eine Netto-Courtage in Höhe von 2,46 Mio. Euro bei einem Objektumsatz von 26,40 Mio. Euro erwirtschaftet worden. In Relation sei die höchste Marge bezogen auf Netto-Courtage zu Objektumsatz im Q1 2019 in den letzten drei Jahren erzielt worden.Hintergrund dieser sehr guten Entwicklung seien insbesondere die hohen Objektumsätze der Sächsische Grundstücksauktionen (+136,2% auf 6,26 Mio. Euro), Westdeutsche Grundstücksauktionen (+98,5% auf 4,48 Mio. Euro) und der Deutsche Internet Immobilien Auktionen (+52,1% auf 1,01 Mio. Euro) gewesen. Die Muttergesellschaft DGA habe auch trotz einer Bereinigung um die Berlin-Marzahn-Immobilie einen Rückgang um 37,8% auf 6,29 Mio. Euro vermelden müssen. Dennoch zeige sich abermals, dass das Unternehmen durch die breite Abdeckung Deutschlands gut temporär schwächere Regionen durch die Stärken anderer Gebiete ausgleichen könne.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen ihr Kursziel von 18,70 Euro und vergeben, nach den zuletzt deutlichen Kurssteigerungen der Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie, das Rating "halten". (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link