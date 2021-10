Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (05.10.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) habe in den ersten drei Quartalen 2021 sowohl bei Objektumsatz als auch bei der bereinigten Netto-Courtage neue Rekordwerte erzielt. Durch die DGA und die Tochtergesellschaften seien bis Ende September 1.035 Objekte (VJ: 1.089 Objekte) für rund 128,6 Mio. Euro (VJ: 107,6 Mio. Euro) erfolgreich vermittelt worden. Durch die überaus positive Entwicklung habe der Objektumsatz um ca. 19,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht werden können.Der Rekordwert beim Objektumsatz spiegle sich auch in der bereinigten Netto-Courtage, die um 12,7% auf 10,8 Mio. Euro (VJ: 9,6 Mio. Euro) gestiegen sei, wider. Insgesamt zeige sich, dass der deutsche Immobilienmarkt sich weiterhin in einer ausgezeichneten Verfassung befinde und die Deutsche Grundstücksauktionen, durch die hohe Bekanntheit und Marktführerschaft im Bereich für Immobilienauktionen, davon profitieren könne.Durch den allgemeinen Markttrend und das bereits erzielte Auftragsvolumen seien die Aussichten für die bevorstehenden Winterauktionen 2021 im vierten Quartal vielversprechend. Die Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG sowie Plettner & Brecht Immobilien GmbH hätten bereits eine Woche vor Einlieferungsschluss ein Auftragsvolumen von rund 15 Mio. Euro (VJ: 18 Mio. Euro) vermeldet. Auch wenn im vierten Quartal die Objektumsätze und damit die Courtageeinnahmen nach dem Rekordjahr 2020 wieder auf Normalniveau zurückkehren sollten, sei die DGA auf einem guten Wege, zum zweiten Mal in Folge einen neuen Objektumsatzrekord aufzustellen.Hiervon ausgehend bestätigen Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihre Prognose für das Jahr 2021 sowie ihr Kursziel in Höhe von 29,50 Euro je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link