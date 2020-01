Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bewerten die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 17.01.2020)



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) zu kaufen.Das Kerngeschäft der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) sei die Versteigerung von Immobilien in Deutschland. Das Berliner Unternehmen decke mit seinen fünf Tochtergesellschaften dabei den gesamtdeutschen Markt sowie das Internet ab. Die Gesellschaft sei marktführend in Deutschland und könne auf über 30 Jahre erfolgreiche Unternehmenshistorie zurückblicken. Neben dem Maklergeschäft, erhalte die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen primär auf die Verkaufserlöse (Objektumsatz) aus den Auktionen eine Courtage vom Käufer sowie gegebenenfalls eine weitere Courtage vom Verkäufer.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 habe die DGA nun zum sechsten Mal in Folge ein Objektumsatz von über 100 Mio. EUR erzielt. Dennoch sei mit einem Objektumsatz in Höhe von 100,11 Mio. EUR (VJ: 123,92 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang verzeichnet und entsprechend die Guidance von 109 Mio. EUR nicht erreicht worden. Auch die Netto-Courtageeinnahmen hätten mit rund 10 Mio. EUR etwa 16% unter dem Vorjahr gelegen (VJ: 12 Mio. EUR). Jedoch sei ein Rückgang absehbar gewesen, da Großobjekte das Geschäftsjahr 2018 positiv beeinflusst hätten. Einen Rückgang im Geschäftsjahr 2019 hätten die Analysten bereits in ihren Prognosen berücksichtigt.Ein weiterer Grund für diese Entwicklung sei insbesondere das schwächere Ergebnis der Deutschen Grundstückauktionen in Berlin gewesen. Durch die diskutierte Mietdeckelung der Regierung sei der Markt stark verunsichert worden. Zahlreiche Immobilieninvestoren hätten sich bereits aus Berlin zurückgezogen. Die vormals hohen Immobilienbewertungen seien auch durch implizierte Mietpreissteigerungen zustande gekommen, welche nun nicht mehr erwartet werden könnten. Da diese erwarteten Steigerungen nun zunächst wegfallen würden, liege das Bewertungsniveau deutlich unter den Vorjahren, wodurch die Preisvorstellungen zwischen Käuferseite und Verkäuferseite nun deutlich voneinander abweichen sollten.Ein konkretes Gesetz bezüglich eines Mietendeckels sei noch nicht verabschiedet worden, was die Unsicherheit noch erhöhe und keine validen Zukunftsplanungen für Investoren ermögliche. Dies habe dazu geführt, dass teilweise große und attraktive Objekte in Berlin nicht versteigert worden seien. Zudem würden bei der DGA noch einige Großobjekte in der Pipeline liegen, welche sich nun wahrscheinlich in das laufende Geschäftsjahr 2020 verschieben würden.Auch wenn die mittelfristigen Geschäftsaussichten der Gesellschaft damit eine stabile Basis erhalten würden, dürfte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 eine rückläufige Ergebnisentwicklung vorweisen. Die erwarteten Nettocourtageerlöse würden unter den Analystenerwartungen liegen (11,50 Mio. EUR). Das Jahresergebnis 2019 dürfte ihres Erachtens vergleichbar mit dem Ergebnis der Geschäftsjahre 2014 bzw. 2015 (Objektumsatz 2014: 103,00 Mio. EUR, 2015: 105,06 Mio. EUR; Netto-Courtageergebnis 2014: 10,40 Mio. EUR, 2015: 10,34 Mio. EUR; Dividende 2014: 0,65 EUR, 2015: 0,70 EUR) sein.Entsprechend würden die Analysten eine ähnliche Dividende 0,60 EUR bis 0,70 EUR (bisher: 0,76 EUR) auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 erwarten, was bei dem aktuellen Kurs einer attraktiven Dividendenrendite von 4,0% bis 4,7% entspreche. Die Analysten hätten im Rahmen ihrer DCF-Bewertung ein Kursziel in Höhe von 19,70 EUR ermittelt, womit die DGA-Aktie noch weiteres Aufwärtspotenzial biete.