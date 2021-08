Nach dem Urnengang seien mehrere Koalitionsszenarien möglich. Sie würden von einer von der Union oder der SPD angeführten Regierung mit den Grünen bzw. der FDP bis hin zu einer SPD-Regierung mit den Grünen und der Linken reichen. Die letzte Lösung würde eine radikale Änderung in Bezug auf den Status quo darstellen, sei jedoch nicht sehr wahrscheinlich, da der aktuelle Finanzminister und SPD-Kandidat für das Kanzleramt kein Linker sei.



Trotz der nicht beeindruckenden Kampagne bleibe die Teilnahme der Grünen an der Regierung erstmalig seit Oktober 2005 eine Möglichkeit. Unter den politischen Erwägungen dürfe nicht vergessen werden, dass die Grünen wohl lieber mit der SPD als mit der Union regieren würden, während sich die FDP eher das Gegenteil wünsche.



In einer kürzlich von der Bertelsmann Stiftung durchgeführten Studie habe sich eine deutliche Mehrheit (61,5%) der Befragten einen Regierungswechsel gewünscht. Diese Meinung hätten alle vertreten bis auf die Unionswählerschaft. Zu den fünf wichtigsten Bereichen, in denen die Wählerinnen und Wähler eine deutliche Änderung oder einen Neustart erwarten würden, würden vor allem Umwelt und Klimawandel gehören, gefolgt von Einwanderung, Rente und Bildung. An fünfter Stelle habe eine Wende im Kampf gegen COVID-19 gestanden, der in Deutschland eindeutig keine Priorität darstelle. Die deutschen Medien hätten sich kaum auf diese Themen konzentriert, stattdessen hätten sie Debatten über die politische Positionierung der verschiedenen Parteikandidaten bevorzugt.



Die Bundestagswahl ohne die aktuelle Kanzlerin führe automatisch zu einem Wechsel an der Regierungsspitze. Da jedoch eine Zweidrittelmehrheit erforderlich sei, um die Schuldenbremse zu entfernen oder den EU-Aufbaufonds permanent zu machen, und keine Koalition jemals genug Stimmen ergeben dürfte, sei kaum eine revolutionäre politische Wende zu erwarten. Unseres Erachtens wird die Antwort der Deutschen auf die dringendsten Fragen die Märkte begünstigen, da sie wahrscheinlich höhere Infrastrukturinvestitionen und die Förderung der Binnennachfrage in anderen Bereichen umfasst, so die Experten der Candriam. Eine lockerere Haushaltspolitik, mehr Unterstützung für die Bankenunion und größerer Spielraum in der kommenden Diskussion über die Haushaltsregeln in der EU könnten auch zu einer Senkung der Risikoprämie für den Zusammenbruch Europas führen. (30.08.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Derzeit steht Deutschland im In- und Ausland vor vielen Herausforderungen: Alternde Bevölkerung, technologischer Wandel und Digitalisierung, Klimakrise, wachsende Bedeutung Chinas, öffentliche Ausgaben und Risikoteilung im Euroraum, um nur einige zu nennen, so die Experten der Candriam.Einige davon seien durch die Coronakrise verschärft worden, obwohl die Wahlkampagne keine dieser wichtigen Fragen anspreche. Die Union sei nicht mehr die wahrscheinliche Siegerin, da sie im Sommer ihre Dynamik eingebüßt habe. Auch die Grünen hätten im Verlauf der Kampagne an Boden verloren. Am besten stehe die SPD da, da sie die Grünen habe überholen können und jetzt mit den bürgerlichen Parteien aufschließe. Aufgrund der COVID-19-Pandemie dürfte die Briefwahl deutlich an Beliebtheit gewinnen und einen Anteil von rund 40% bis 50% ausmachen. Anlässlich der Bundestagswahl 2017 seien es erst 28,6% und 2013 gar nur 24,3% gewesen. Das sei von Bedeutung, da die Briefwahl in ganz Deutschland bereits am 16. August begonnen habe.