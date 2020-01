XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

24,96 EUR +0,65% (16.01.2020, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

24,94 EUR +0,65% (16.01.2020, 12:06)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (16.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop gerät unter Druck - AktienanalyseFür Aktionäre des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) hat das neue Jahr denkbar schlecht begonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gleich in der zweiten Woche habe das Unternehmen vor hohen Bewertungsverlusten seines Immobilienbestandes gewarnt. Dadurch werde das Vorsteuerergebnis 2019 mit rund 123 Mio. Euro belastet, habe Deutsche EuroShop mitgeteilt. Ein Jahr zuvor habe der entsprechende Verlust noch bei 58,3 Mio. Euro gelegen. Zudem habe das Unternehmen vermelden müssen, dass die Vermietungsquote des Shoppingcenter-Portfolios um einen Prozentpunkt auf 97,6 Prozent gesunken sei. Die Aktien seien daraufhin zeitweise um acht Prozent eingebrochen.Bereits im November habe Deutsche EuroShop seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2019 gesenkt. Danach sei die Umsatzprognose auf eine Spanne von 221 bis 225 Mio. Euro reduziert worden. Zuvor seien 222 bis 226 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Das operative Ergebnis (EBIT) werde zwischen 191 und 195 Mio. Euro erwartet, nachdem man bisher von 194 bis 198 Mio. Euro ausgegangen sei. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis sei das Unternehmen von 159 bis 162 Mio. Euro ausgegangen. Welche Auswirkungen die Bewertungsverluste konkret auf das Jahresergebnis 2019 haben würden, würden Aktionäre zwar erst am 19. März erfahren. Lege man die aktuelle Prognose zugrunde, dürfte das Vorsteuerergebnis einschließlich Bewertungsergebnis aber auf 36 bis 39 Mio. Euro sinken.Kurzum: Der Shopping-Investor gerate durch den Trend weg vom stationären Handel und hin zum Online-Shopping zunehmend unter Druck - ebenso wie die Aktie. Insofern ist man derzeit wohl besser auf der Short-Seite aufgehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2020)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: