Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (26.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Deutsche EuroShop habe die Eckdaten für das vierte Quartal 2020 bekannt gegeben. Diese seien gemischt ausgefallen. Während das EBIT mit 43,1 (Vj.: 50,6; Analysten-Prognose: 35,5; Marktkonsens: 40,6) Mio. Euro über der Analysten-Erwartung bzw. im Rahmen des Marktkonsens gelegen habe, habe das Nettoergebnis mit -146,2 (Vj.: +18,8; Analysten-Prognose: -82,4; Marktkonsens: -128,5) Mio. Euro die Erwartungen nicht erreichen können. Das FFO je Aktie habe bei 0,53 (Vj.: 0,61; Analysten-Prognose: 0,68) Euro gelegen. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe mit 0,04 (Vj.: 0,00) Euro je Aktie auf dem regulatorischen Minimum (4% des Grundkapitals) und damit unter den Erwartungen (Analysten-Prognose: 0,60 Euro; Marktkonsens: 0,50 Euro) gelegen.Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (teilweise oder vollständige Schließungen der Einkaufszentren in sämtlichen für das Unternehmen relevanten Märkten und derzeit fehlende Öffnungsperspektiven) habe Deutsche EuroShop keine Guidance für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Aufgrund der erneut deutlich ansteigenden Infektionszahlen und der langsamen Fortschritte der Impfprogramme in Zentraleuropa sowie der erneuten Verschärfungen der Lockdown-Regelungen (bspw. In Deutschland) rechne der Analyst frühestens in Q3 2021 mit einem Schritt hin zu einer Normalisierung der Wirtschaftslage. Er passe seine Prognosen (EPS 2021e: -1,08 (alt: 0,12) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,80 Euro; EPS 2022e: 0,59 (alt: 0,48) Euro; DPS 2022e: unverändert 0,95 Euro) teilweise an.Bei einem erwarteten negativen Gesamtertrag (zwölf Monate) lautet das Votum für die Deutsche EuroShop-Aktie weiterhin "verkaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 14,00 auf 15,00 Euro angehoben. (Analyse vom 26.03.2021)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: