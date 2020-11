XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

16,29 EUR -1,87% (17.11.2020, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

16,26 EUR -1,16% (17.11.2020, 15:09)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (17.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Das Q3-Zahlenwerk habe deutliche Erholungsanzeichen (q/q) aufgewiesen und ergebnisseitig über den Analystenprognosen gelegen. Ursächlich dafür seien geringer als erwartete Aufwendungen sowie ein besser als erwartetes Bewertungsergebnis gewesen. Deutsche EuroShop gebe weiterhin keine konkrete Guidance für das laufende Geschäftsjahr aus, was nach Meinung des Analysten auch an der derzeitigen Verschärfung der Corona-Regelungen wegen der stark steigenden Infektionszahlen liege.Lennertz erwarte, dass sich der Effekt, den die Pandemie auf das Geschäft des Unternehmens habe, noch bis zu der Verteilung eines funktionierenden Impfstoffs im nächsten Jahr bemerkbar machen werde. Zusätzlich sehe er weiterhin das strukturelle Problem der stagnierenden bzw. rückläufigen Ertragslage sowie der Negativentwicklung des Bewertungsergebnisses seit 2017. Der Kursanstieg (1 Monat absolut: +41%; relativ ggü. Stoxx Europe 600 Real Estate: +33 Pp) sei seines Erachtens aufgrund der strukturellen Herausforderungen nur temporärer Natur.Lennertz lasse seine Erwartungen (EPS 2020e: -1,22 (alt: -1,25) Euro; DPS 2020e: unverändert 0,60 Euro; EPS 2021e: unverändert 0,19 Euro; DPS 2021e: unverändert 0,80 Euro) größtenteils unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: