XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

18,81 EUR +1,51% (25.05.2021, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

18,80 EUR +0,97% (25.05.2021, 11:48)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (25.05.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Im ersten Quartal 2021 habe die Deutsche EuroShop AG mit den erheblichen Belastungen aus der Corona-Krise gekämpft, die insbesondere aus dem langen Lockdown in Deutschland resultiert hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Folglich habe sich im Auftaktquartal 2021 ein deutlicher Rückgang der Umsatzerlöse ergeben, der sich in einer erheblichen Verschlechterung des operativen Ergebnisses (FFO) widergespiegelt habe. Der Vorstand sehe sich weiterhin außer Stand, eine konkrete Prognose für 2021 abzugeben.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche EuroShop-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 18 Euro. (Analyse vom 25.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche EuroShop AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: