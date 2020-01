XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

24,88 EUR +1,14% (09.01.2020, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

24,86 EUR +0,40% (09.01.2020, 10:05)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (09.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Deutsche EuroShop habe eine erste Kennzahl für das Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Laut Unternehmensangaben liege das Bewertungsergebnis des Immobilienvermögens vor Steuern nach vorläufigen Daten bei rund -123,0 (Vj.: -58,3) Mio. Euro. Als wesentliche Einflussfaktoren habe das Unternehmen die leicht gestiegenen Ankaufsrenditen für Shoppingcenter in Deutschland, die Investitionen in die Modernisierung, die Positionierung des Bestandsportfolios und die Mietentwicklung (Vermietungsquote: 97,6%; -1,0 Prozentpunkte zum Vorjahr) genannt. Nachdem das Bewertungsergebnis in den ersten neun Monaten 2019 bei -13,1 (Vj.: -15,1) Mio. Euro gelegen habe, habe das Unternehmen demnach rund 110,0 Mio. Euro im vierten Quartal gebucht, was mehr sei als von dem Analysten erwartet.Da es sich dabei um einen nicht-liquiditätswirksamen Vorgang handle, bleibe die FFO-Prognose des Analysten nahezu unverändert (2019e: 2,43 (alt: 2,44; Guidance: 2,40 bis 2,44) Euro je Aktie). Seine Prognose für den NAV je Aktie sinke auf 42,50 (alt: 44,09) Euro. Seine Schätzungen für 2020 würden unverändert bleiben. Herauszustellen sei jedoch, dass sich der Negativtrend weiter fortsetze, da dies nun das zweite Jahr in Folge sei, in dem ein negatives Bewertungsergebnis verbucht worden sei. Dies lasse sich auf das deutlich rückläufige Einzelhandelsgeschäft und dem damit verbundenen Rückgang an physischen Geschäften (führe zu geringerer Mietauslastung in Shoppingcentern) zurückführen. Die Dividendenrendite bleibe beim aktuellen Kursniveau (08.01.: -7%) ansprechend (2019e: 6,30%; 2020e: 6,50%).Aufgrund des geringeren antizipierten Nettoergebnisses für 2019 (EPS: 0,36 (alt: 1,95) Euro) senkt Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, sein Kursziel auf 27,00 (alt: 28,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Deutsche EuroShop-Aktie. (Analyse vom 09.01.2020)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: