Kurzprofil Deutsche EuroShop AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (09.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop: Alexander Otto schlägt zu - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Deutsche EuroShop-Aktie (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) unter die Lupe.Die Übernahmeaktivitäten bei börsennotierten deutschen Unternehmen würden an Fahrt gewinnen. Nachdem Finanzinvestoren bei der Aareal Bank zugegriffen hätten, sei es nun zu einem Übernahmeangebot für Deutsche EuroShop gekommen. Den Aktionären des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns sollten 22,50 Euro je Aktie geboten werden, wie das Investmentvehikel Hercules BidCo mitgeteilt habe. Der Angebotspreis setze sich aus 21,50 Euro je Aktie plus 1,00 Euro als Dividende für 2021 zusammen, bei entsprechendem Beschluss einer Hauptversammlung.Hinter dem Investmentvehikel stehe eine Holdinggesellschaft des Finanzinvestors Oaktree und Cura, dem Family Office der Familie Otto. Alexander Otto sei mit gut 20 Prozent bereits größter Einzelaktionär bei der Deutschen EuroShop. Vorstand und Aufsichtsrat des Übernahmeziels würden die Annahme des Angebots empfehlen. Die Bieter würden eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie anstreben. Dabei seien die Anteile an der Deutschen EuroShop eingerechnet, die bereits kontrolliert würden.Die Empfehlung mache auf den ersten Blick für investierte Anleger Sinn, schließlich entspreche der Übernahmepreis einer schönen Prämie: Die EuroShop-Aktie habe am Tag vor Bekanntgabe der Offerte bei 15,63 Euro geschlossen, bei einem Preis von 22,50 Euro liege der Aufschlag also bei fast 44 Prozent. Doch bei genauerem Hinsehen sei noch reichlich Potenzial nach oben. Schließlich liege der Substanzwert der Aktie Unternehmensangaben zufolge bei mehr als 38 Euro per Ende 2021. Risikobereite Anleger könnten daher auf eine Aufbesserung des Übernahmeangebots spekulieren. (Ausgabe 22/2022)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: