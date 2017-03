Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

38,045 EUR +0,53% (16.03.2017, 12:23)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (16.03.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Markus Scheufler von der Deutschen Bank:Markus Scheufler, Analyst der Deutschen Bank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG von 36 auf 40 Euro.Das Hamburger Unternehmen brauche mehr Zukäufe und günstige Refinanzierungen, um die Verwässerung durch die Ende 2017 fällige Wandelanleihe auszugleichen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei allerdings mittlerweile positiver gestimmt, auch wenn das Wachstum begrenzt sei.Markus Scheufler, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Deutsche EuroShop-Aktie bestätigt und das Kursziel von 36 auf 40 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2017)