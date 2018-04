XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

29,36 EUR -1,48% (03.04.2018, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

29,36 EUR -1,28% (03.04.2018, 10:26)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (03.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 27.03.2018 hat Aufsichtsrat Alexander Otto über die Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. ein Paket von rund 129.987 Deutsche EuroShop-Aktien zum Kurs von 29,18 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 3.793.010,00 EUR entspricht. Otto hat schon am 26.03.2018 69.999 Deutsche EuroShop-Aktien zum Kurs von 29,14 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag in diesem Fall bei 2.039.779,00 EUR. Im Februar 2018 hat der Aufsichtsrat mehrmals Deutsche EuroShop-Aktien eingesammelt.Die Umsatzerlöse im Konzern erhöhten sich auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen um 6,5% von 205,1 Mio. Euro auf 218,5 Mio. Euro (Prognose: 216 bis 220 Mio. Euro), wie einer Pressemitteilung vom 05.03.2018 zu entnehmen ist. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im Berichtsjahr von 178,6 Mio. Euro um 7,7% auf 192,4 Mio. Euro (Prognose: 187 bis 191 Mio. Euro). Das Finanzergebnis belief sich auf -35,1 Mio. Euro nach -13,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT ohne Bewertung) lag mit 153,3 Mio. Euro um 14,0% über dem Vorjahreswert (134,5 Mio. Euro) und über der Prognose (145 bis 148 Mio. Euro). Das Konzernergebnis betrug 134,3 Mio. Euro (2016: 221,8 Mio. Euro). Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich um 14,0% auf 148,1 Mio. Euro. Das entspricht einem FFO je Aktie von 2,54 Euro (Prognose: 2,42 Euro bis 2,46 Euro) gegenüber 2,41 Euro im Vorjahr (+5,4%).Die Eckdaten des Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, so Thomas Neuhold, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, in einer Aktienanalyse vom 07.03.2018. Das Wertpapier sei wegen eines 30-prozentigen Abschlags zum Nettoinventarwert derzeit günstig zu haben. Neuhold hat sein "buy"-Votum mit einem Kursziel von 41,00 Euro bestätigt.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: