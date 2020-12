Geprägt worden sei das Halbjahr von den Anstrengungen, die EU so gut wie möglich durch die Corona-Krise zu bringen, aber auch vom Ringen um den Post-Brexit-Deal, der zuverlässig von einer Deadline zur anderen geschoben worden sei. Die Eindämmung der Pandemie sowie das große Wiederaufbauprogramm "Next Generation EU" würden auch die nächsten Monate beherrschen. Ein erster Entwurf zu umfassenden EU-Hilfen sei bereits im Mai von der Kommission vorgelegt worden. In das zweite Halbjahr seien dann langwierige Verhandlungen gefallen, die von Verteilungsfragen dominiert worden seien, aber auch von Überlegungen, wie eine Auszahlung der Hilfsgelder mit Aspekten der Rechtsstaatlichkeit verknüpft werden könne.



Frei nach dem Motto "das Beste komme zum Schluss" habe hier auf den letzten Metern der Präsidentschaft eine große Kuh vom Eis geschoben werden müssen: Beim Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021 bis 2027 und dem EU-Haushalt 2021, die aufgrund des polnisch-ungarischen Vetos zu scheitern gedroht hätten, sei in letzter Sekunde die Wende gelungen: Beide Länder hätten kurz vor dem EU-Gipfel am 10./11. Dezember den mühsam ausgehandelten Kompromiss akzeptiert. Er lege in einer begleitenden Erklärung fest, dass der Rechtsstaatsmechanismus noch vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden könne. Polen und Ungarn hätten bereits eine Klage angekündigt. Die Entscheidung könnte bis zu zwei Jahre dauern, also möglicherweise bis nach der in Ungarn im Frühjahr 2022 anstehenden Parlamentswahl. Allerdings könne z.B. das EU-Parlament ein beschleunigtes Verfahren beantragen. Sei die Rechtmäßigkeit der Regelung einmal festgestellt, werde der Mechanismus auch rückwirkend zum 1. Januar 2021 angewendet, jedoch nicht auf Altfälle.



Habe dieses Halbjahr die EU entscheidend nach vorn gebracht? Ob die Übereinkunft zum EU-Finanzrahmen und zum Rechtsstaatsmechanismus tatsächlich als Erfolg gewertet werden könne und wohin sie die EU letztlich führe, sei fraglich. Da der Kompromiss darauf fokussiere, Schaden vom EU-Haushalt abzuwenden, jedoch nicht allgemeine Rechtsstaatsprobleme in den Mitgliedsländern in den Blick nehme, würden diese auch künftig zu Diskussionen führen. Kurzfristig habe aber ein schwächer dotierter Nothaushalt 2021 (der erste seit 1988) ebenso vermieden werde können wie ein Wiederaufbaufonds unter Beteiligung von nur 25 Ländern.



Gleichwohl sei einmal mehr offensichtlich geworden, dass in der EU ganz unterschiedliche Strömungen aufeinander treffen würden. Diese im Blick auf ein gemeinsames Ziel durch konstruktive Auseinandersetzung zusammenzubringen, sei immer das stärkste Argument für die Existenz der EU gewesen. In den letzten Jahren scheinen aber grundsätzliche Positionen auseinander zu driften, so die Analysten der Helaba. Wer etwa wie Orban ausdrücklich eine "illiberale Demokratie" anstrebe, werde immer wieder die Konfrontation suchen. Die tiefen Risse im Gesamtbild der Union könne der jüngste Kompromiss daher nicht verdecken.



Ab Januar übernehme Portugal die EU-Ratspräsidentschaft. Auch wenn die so genannte Trio-Ratspräsidentschaft von jeweils drei aufeinander folgenden Ländern für Kontinuität sorgen solle, habe die Pandemie das abgestimmte Programm in den Hintergrund rücken lassen. Eigene Akzente werde die portugiesische Regierung aber auch setzen. Als Schwerpunktthemen des nächsten Halbjahrs seien u.a. die Sozialpolitik und die Beziehungen zum afrikanischen Kontinent genannt worden.



In diesem Krisenjahr habe sich die EU als durchaus handlungsfähig erwiesen, ohne dass die der schieren Größe der Gemeinschaft geschuldete Trägheit verschwunden sei. Dies gelte zum Teil auch für sehr umstrittene Themen, wie die gemeinschaftliche Schuldenaufnahme. Ein rascheres, zielgerichtetes Handeln würde eine Einigkeit verlangen, auf die man bei so vielen Mitgliedern kaum zu hoffen wage, oder eine weitere Abgabe von Kompetenzen erfordern. Dieser vieldiskutierte Aspekt dürfte, wie so vieles, durch die Pandemie neuen Schub bekommen. So würden die neuen Eigenmittelobergrenzen und umweltorientierte Abgaben der EU mehr Gestaltungsspielraum verschaffen. Bei aller Unvollkommenheit des Erreichten könne konstatiert werden, dass für EU-Verhältnisse einiges äußerst zügig umgesetzt worden sei. Es bleibe zu hoffen, dass dieser Schwung für weitere notwendige Reformen im neuen Jahr erhalten bleibe. (18.12.2020/ac/a/m)







Ursprünglich anberaumte Themenfelder wie Migration seien 2020 zwar auf der Agenda geblieben. Jedoch seien hier keine großen Fortschritte erzielt worden. Insbesondere die Verteilung der Flüchtlinge sei noch immer umstritten. Auch bei der Weiterentwicklung zur Bankenunion tue sich die EU noch schwer. Daneben sei die Rolle Europas in der Welt zu konkretisieren: Nicht nur das Ergebnis der US-Präsidentenwahl im November bringe neue Impulse für diverse Politikbereiche der EU. Auch für die Beziehungen zu China sollen tragfähige Regelungen gefunden werden. Der für September geplante China-Gipfel habe jedoch ebenso verschoben werden müssen wie der Afrika-Gipfel im Oktober. Manche dieser Themen dürften noch erhebliches Verhandlungsgeschick erfordern.