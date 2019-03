"Deutsche Commerz": Kennen Sie die potenziellen Fusionspartner? - Aktiennews

ISIN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.03.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ob KKB, Bayerische Vereinsbank, BfG, Berliner oder Dresdner Bank: Sie und andere Vertreter ihrer Zunft sind Geschichte, so die Experten von "FONDS professionell".Dass die beiden letzten großen Universalbanken deutscher Provenienz eines Tages ihre Geschäfte zusammenlegen oder auch nur darüber nachdenken würden, sei ein beliebtes, aber selten ernstgemeintes Gedankenspiel gewesen. Dass entsprechende Treffen zwischen Topmanagern der rivalisierenden Finanzunternehmen (von "Riesen" könne, zumindest aus Börsensicht, schon länger keine Rede mehr sein) nun tatsächlich stattfinden, sei deshalb die Sensation des Jahres.Ob es zu einem Schulterschluss zwischen Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) komme, sei freilich alles andere als abgemacht. Noch stünden die Gespräche ganz am Anfang, wobei bis auf Weiteres unklar bleibe, ob es um eine Fusion, Komplettübernahme oder Teilkooperation gehe - und wer den eigentlichen Anstoß dafür gegeben habe: Die Politik, die Kapitalgeber, die Vernunft oder die schiere Ausweglosigkeit in einem klassisch "overbanked" genannten Heimatmarkt, der in den vergangenen Jahren obendrein durch wachsenden Wettbewerbs- und Margendruck, hohe (Personal-)Kosten sowie verschärften Vorgaben aus Brüssel gekennzeichnet sei. Fest stehe: Sogar arrangierte Ehen könnten Bestand haben, wohingegen sich mancher freiwillige "Schulterschluss auf Augenhöhe" - insbesondere im Finanzsektor - im Nachhinein als Luftnummer entpuppt habe.Eine gute Gelegenheit biete die aktuelle Nachrichtenlage allemal, die beiden Geldhäuser genauer ins Visier zu nehmen.