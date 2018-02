In den deutschen Städten insgesamt ließ der Preisauftrieb bei Wohnimmobilien nicht nach: Laut Berechnungen der Bundesbank auf Basis von Angaben der bulwiengesa AG stiegen 2017 die Preise für Wohneigentum dort nach wie vor kräftig um rund 9 Prozent. Der Preisauftrieb war damit noch etwas stärker als in den drei vorausgehenden Jahren, in denen sich die Preise um durchschnittlich 7,5 Prozent erhöht hatten. In den Großstädten ging die Preisdynamik im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 1,75 Prozentpunkte auf 9,25 Prozent zurück. Dennoch lag die Rate damit über dem Durchschnitt der drei vorherigen Jahre, heißt es im Monatsbericht.



Die Bundesbank-Expertinnen und -Experten ziehen aus den Ergebnissen den Schluss, dass sich die Nachfrage nach städtischem Wohnraum auch angesichts des überaus hohen Preisniveaus in den Großstädten weiter auch auf Orte außerhalb der bislang gefragten Metropolen richte. "Mit Blick auf die etwas ermäßigte Preisdynamik in Deutschland insgesamt scheinen die Städte im Vergleich zum ländlichen Raum an Attraktivität gewonnen zu haben", schreiben die Bundesbank-Fachleute.



Ebenfalls gestiegen sind die Mieten bei Neuverträgen in städtischen Gebieten. Diese legten laut Monatsbericht um 7,25 Prozent zu. Noch stärker verteuerten sich die Mieten in den Großstädten: Hier lagen Neuvertragsmieten sogar um 9,25 Prozent höher als im Vorjahr. "Die Verteuerung bei der Überlassung von Wohnraum erreichte damit im Berichtsjahr einen neuen Höchststand seit Beginn des aktuellen Nachfragebooms am Wohnimmobilienmarkt", heißt es dazu im Monatsbericht.



Hauptengpass ist kostspielige Ausweitung von Bauland



Im vergangenen Jahr legte auch das zusätzliche Wohnraumangebot deutlich zu. Nach Schätzungen der Bundesbank übertraf dieses den Zuwachs im Vorjahr, als etwa 278.000 Einheiten fertiggestellt wurden, erneut deutlich. Die Anzahl geplanter Wohnungsbauvorhaben war im vergangenen Jahr hingegen erstmals seit Beginn des Immobilienmarktbooms rückläufig: Mit schätzungsweise 345.000 Einheiten seien etwa 7,5 Prozent weniger Genehmigungen erteilt worden als im Vorjahr, heißt es dazu im Monatsbericht. Allerdings hatte es 2016 aufgrund von Sondereffekten, etwa Vorzieheffekten im Zusammenhang mit verschärften Energiestandards von neuen Wohngebäuden, eine überaus kräftige Steigerung von mehr als 20 Prozent gegeben.



Hauptengpass bei der Wohnraumausweitung stellt aus Sicht der Bundesbank-Fachleute die kostspielige Ausweitung von verfügbarem Bauland dar. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts haben die Preise von Baugrundstücken im ersten Halbjahr 2017 um rund 12 Prozent zugelegt. Im Jahr 2016 sei diese Verteuerung gegenüber der jahresdurchschnittlichen Dynamik der Jahre von 2010 bis 2015 bereits deutlich stärker ausgefallen, heißt es im Monatsbericht. (Pressemitteilung vom 21.02.2018) (22.02.2018/ac/a/m)







