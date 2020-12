Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (17.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf unterrichtete Kreise erwäge die Deutsche Börse AG eine Offerte für die Fondsvertriebsplattform Allfunds, die zum Verkauft stehe. Dazu seien bereits Berater engagiert worden. Die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman, die seit November 2017 die Mehrheit an Allfunds halte, solle einen Börsengang oder den Verkauf an einen Interessenten prüfen. Dabei werde eine Bewertung von sieben bis 10 Mrd. Euro angestrebt. Ob es auch wirklich zu einer Transaktion komme, sei allerdings noch offen.Auch die London Stock Exchange solle an Allfunds interessiert sein, so die "Börsen-Zeitung". Eine Sprecherin der Deutschen Börse AG gegenüber der Zeitung gesagt, dass man sich grundsätzlich jedes relevante Asset anschaue, das auf den Markt komme. Tatsächlich habe CEO Weimer kürzlich bei der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie angekündigt, dass Akquisitionen in den kommenden Jahren eine wichtigere Rolle spielen sollten.Im Fondsservicegeschäft habe Weimer in der Vergangenheit schon größere Zukäufe getätigt. Nach der Übernahme der Fondsplattform Swisscanto der Zürcher Kantonalbank, habe er Anfang diesen Jahres 51% an der Fondsvertriebsplattform der Großbank UBS erworben. Dabei bestehe die Option in zwei Jahren den Rest auch noch zu übernehmen. Allfunds sei hingegen ein Schwergewicht, mit einem verwalteten Vermögen von 1 Bio. Euro gehöre man zu den Marktführern. Daher würde das Unternehmen gut zur Deutsche Börse AG-Tochter Clearstream passen, die in der Fondsservice-Sparte Marktführer sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: