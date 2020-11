Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,50 EUR +1,83% (26.11.2020, 12:54)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Wird die ISS-Übernahme zu Neubewertung führen? - AktienanalyseNach mehreren gescheiterten Übernahmeversuchen kann die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) endlich einen Deal präsentieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Frankfurter Börsenbetreiber übernehme für 1,8 Mrd. Euro 80 Prozent an Institutional Shareholder Services (ISS), einem amerikanischen Konzern, der in der Öffentlichkeit vor allem als Stimmrechtsberater bekannt sei. Darüber hinaus berate ISS Unternehmen und Investoren jedoch auch bei den Themen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) und verfüge in dem stark wachsenden ESG-Segment zudem über eine Vielzahl an Daten.Deutsche Börse-Chef Theodor Weimer sehe durch die Übernahme deshalb große Wachstumschancen im Geschäft mit nachhaltigen Investments. "ISS ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen und genießt weltweit eine hohe Anerkennung", so der Firmenlenker. "Gemeinsam haben ISS und die Deutsche Börse beste Voraussetzungen, um einer der weltweit führenden ESG-Akteure der Zukunft zu werden." Der Börsenbetreiber erwarte bis 2023 einen zusätzlichen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 15 Mio. Euro pro Jahr, der sich durch die Umsatzsynergien der beiden Unternehmen ergebe.Grund genug für die Deutsche Bank, ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 172 Euro einmal mehr zu bestätigen. Die Übernahme könnte zu einer Neubewertung der Aktie führen, habe es geheißen. Gefallen habe das Bankhaus zudem an der neuen Mittelfrist-Strategie "Compass 2023" gefunden, die die Deutsche Börse an einem Investorentag präsentiert habe. Weimer habe vor, mit einem Mix aus Wachstum im bestehenden Geschäft und Übernahmen den zuletzt erfolgreichen Kurs weiter fortzusetzen. Erlöse und Gewinn sollten in den kommenden Jahren jeweils zweistellig zulegen. "Unsere 10-Prozent-Wachstumsformel heißt: 10 Prozent Wachstum pro Jahr, sowohl bei Umsatz als auch Gewinn über den Zeitraum 2020 bis 2023", so Weimer. (Ausgabe 47/2020)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:136,35 EUR +1,41% (26.11.2020, 13:09)