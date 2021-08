Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

146,30 EUR -1,98% (31.08.2021, 13:39)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

146,40 EUR -1,88% (31.08.2021, 13:28)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (31.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG stehe kurz vor einem charttechnischen Ausbruch und auch operativ könnte neuer Schwung in das Geschäft kommen. Nicht nur für Trader biete sich damit eine günstige Gelegenheit, um sich ein paar Aktien ins Depot zu legen.Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass die FED tatsächlich im Herbst aus der sehr expansiven Geldpolitik aussteige, indem die Anleihekäufe heruntergefahren würden. Notenbankchef Jerome Powell habe dies zuletzt angedeutet. Das dürfte die Volatilität an den Märkten erhöhen und somit die Erlöse der Deutschen Börse AG steigern. Denn als Börsenplatzbetreiber verdiene der Konzern immer dann gut, wenn viel gehandelt werde.Die Bewertung sei nach wie vor im Branchenvergleich günstig: Einem 2022er-KGV der Deutschen Börse AG von rund 22 stehe der Schnitt der Peers mit 26 gegenüber. Die Deutsche Börse AG-Aktie komme nun auch charttechnisch in Bewegung, nachdem sie längere Zeit seitwärts gelaufen sei. Anfang August sei ein neuer Aufwärtstrend ausgebildet worden und nun kämpfe der Titel mit der Widerstandszone um 148/149 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: